موعد مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل ستاد جاسم بن حمد بقطر مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي النصر وبيرسبوليس.

أصبح العالمي هو الممثل الوحيد للسعودية بعد أن أقصى الأهلي من ربع النهائي بالفوز 2-0، وفاز على التعاون في دور 16 بهدفٍ نظيف، وبعد استبعاد الهلال بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه قبل مباراة شباب الأهلي دبي في دور المجموعات.

النصر وقع في مجموعة قوية في دوري أبطال آسيا ضمت أندية السد وسباهان الإيراني والعين الإماراتي، ونجح في التأهل بعد أن استحوذ على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.

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نادي بيرسبوليس أيضًا صعد كمتصدر من المجموعة الثالثة على حساب التعاون والدحيل والشارقة، ثم فاز على نادي السد في دور 16 بهدفٍ نظيف، وأقصى باختاكور من ربع النهائي بعد الفوز 2-0.

بالطبع مواجهة نارية ومشتعلة وفي انتظارها جميع عشاق ومتابعي كرة القدم العربية وليس السعودية فقط.

وفي هذا التقرير من موقع جول سنتعرف سويًا على موعد مباراة النصر وبيرسبوليس وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما هو موعد مباراة النصر وبيرسبوليس؟

موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس هو يوم السبت 3 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442 هجريًا، وستقام على ملعب جاسم بن حمد بقطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي لمباراة النصر وبيرسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - بيرسبوليس السبت 3 أكتوبر 2020،

16 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports HD 7 ستاد جاسم بن حمد

ما هو التشكيل المتوقع للنصر؟

لا توجد غيابات في صفوف نادي النصر سواءً للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق جاهز لمهمة الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا 2020.

سيبدأ فيتوريا ببراد جونز في حراسة المرمى، الغنام ومايكون ومادو وخميس في الدفاع، الخيبري والصليهم كمحوري وسط، وسيكون حمد الله المهاجم الوحيد وخلفه مارتينيز وعسيري والغنام.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخبيري

خالد الغنام - جونزالو مارتينيز - عبد الفتاح عسيري

عبد الرزاق حمدالله

ما هو التشكيل المتوقع لبيرسبوليس؟

لن يغيب عن بيرسبوليس أي لاعب في مباراة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وسيكون الفريق كامل العدد، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

حامد لك

سعيد أجايي - شجاع خليل زاده - حسين كنعاني زادكان - سيامك نعمتي

ميلاد سارلاك - أحمد نور الله

إحسان بهلون - وحيد أميري - بشار رسن

عيسى آل كثير