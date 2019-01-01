موعد مباراة النصر ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2018-19,القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد الملك فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر السعودي والوحدة الإماراتي يوم الإثنين القادم 5 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 4 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2018-19.

تأهل العالمي إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية كثاني للمجوعة الأولى بعدما حصد عشر نقاط، جمعهم من خلال مشواره في دوري المجموعات من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين، وتُوج النصر بطلًا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في ختام الموسم الماضي، وسيدخل الفريق هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإمارات يوم 12 من الشهر الجاري.

تصدر الوحدة الإماراتي المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلال منافساته في دور المجموعات، وخاض الفريق ست مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل في واحدة وهُزم مثلها، أما عن الموسم الكروي الماضي فأنهي العنابي مشواره في بطولة دوري الخليج العربي بالتواجد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، خلف الأهلي الذي احتل الوصافة بـ53 نقطة، والشارقة الذي حسم الدوري بعدما وصل للنقطة 59.

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موعد مباراة النصر ضد الوحدة والقنوات الناقلة

كيف سيلعب النصر تحت قيادة روي فيتوريا في الموسم الجديد

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة النصر - الوحدة ملعب كربلاء الإثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440 هجريًا

20:00 السعودية، 21:00 مصر علي صباح beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

لن يفتقد العالمي أي لاعب بسب الإصابة في مباراة الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب روي فيتوريا.

#العالمي يستأنف تدريباته اليوم الجمعة على ملعب الرمز استعداداً لمباراة #النصر_الوحدة الإماراتي مساء الاثنين القادم في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا .

وستكون التدريبات مغلقة . pic.twitter.com/k0xzbMFY8m — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 2, 2019

سيدخل المدرب البرتغالي هذا اللقاء بنفس طريقته المعتاد عليها، وسيدفع بمايكون بيريرا وبرونو أوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، نور الدين امرابط.





التشكيل | 4-2-3-1

برادلي جونز

عبد الرحمن العبيد - مايكون بيريرا - برونو أوفيني - سلطان الغنام

عبدالرحمن الدوسري - عبد العزيز الجبرين

أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة

لن يغيب عن فريق الوحدة أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في اللقاء ضد النصر السعودي، وستكون كل الأوراق جاهزة أمام المدرب موريس شتاين.

واصل الفريق الأول إستعداداته للدور الثُمن النهائي من دوري أبطال آسيا ، وذلك عبر تمارين مسائية أجراها على ستاد آل نهيان. #WHDFC pic.twitter.com/LoiiB2vVTs — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) August 2, 2019

سيدخل المدرب صاحب الـ46 عامًا بنفس الطريقه التي يلعب بها مبارياته مع العنابي منذ قدومه، وسيدفع بالثنائي حمدان الكمالي، سالم سلطان في قلب الدفاع، وسيعتمد على يحيى الغساني لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشامسي

تشانج ووريم - حمدان الكمالي - سالم سلطان - محمد المنهالي

منصور الحربي - سلطان الغفري