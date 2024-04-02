موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد ضمك ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.
يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد ضمك والقنوات الناقلة..
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
المباراة التالية
ما موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.
هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|المعلق
|ضمك - النصر
|الجمعة 5 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
|عائد العصيمي
تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024
|التشكيل| 3-4-4
|حراسة المرمى
|ديفيد أوسبينا
|خط الدفاع
|أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي
|خط الوسط
|عبدالله الخيبري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى
|خط الهجوم
|ساديو ماني - عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو
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