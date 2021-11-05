موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي الرائد ضيفًا على نادي النصر على ملعب مرسول بارك في الجولة 12 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر النصر آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي كانت الكلاسيكو ضد الشباب، ليتراجع للمركز التاسع برصيد 13 نقطة.

أما الرائد فقد انتصر بالأربعة على الطائي في الجولة الأخيرة، وصعد للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة النصر ضد الرائد في الجولة 12 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر القادمة؟

موعد مباراة النصر ضد الرائد هو السبت 20 نوفمبر 2021 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:40 مساءً بتوقيت السعودية، 6:40 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC مجانًا وعلى شاهد بتقنية SD، ويمكنك مشاهدة مباراة النصر والرائد عبر هاتين الطريقتين.

كما يمكنك مشاهدة المباراة بتقنية HD بالاشتراك في باقة شاهد، وفي حالة عدم تمكنك من المشاهدة يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر من جول.