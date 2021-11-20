موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يفتح ملعب الأمير عبد الله الفيصل أبوابه لاستضافة قمة من كلاسيكيات الدوري السعودي، تجمع بين النصر والأهلي في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

العالمي من سيء لأسوأ في الفترة الأخيرة، فبعد خروجه على يد الهلال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا لم يفز في أي مباراة في الدوري السعودي، حيث خسر من الاتفاق والشباب وتعادل مع الفيحاء والرائد.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على الباطن، وتنتظره مباراة صعبة أمام أبها في الجولة 12 قبل كلاسيكو النصر، ويحتل الراقي المركز السابع في جدول الترتيب حتى الآن برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فارس نجد التاسع.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر ضد الأهلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد النصر؟

موعد مباراة الأهلي ضد النصر هو يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 7:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قناة SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها التلفزيونية أو عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والنصر عبر موقع جول، والذي يبدأ قبل صافرة البداية بحاولي نصف ساعة.