موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الطائي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، مباراة هامة تجمع بين الطائي والنصر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري السعودي.

النصر نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته أمام الباطن بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة التاسعة، وسيحاول مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر، يمر الطائي بموسم غير جيد حتى الآن، فبعد لعب خمس مباريات لم يحصل إلا على أربع نقاط، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في تحسين وضعه الحالي.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الطائي والنصر في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر والطائي؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الطائي هو يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت السعودية، 19:25 بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي؟

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