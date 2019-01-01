موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة بعد الانتصار الساحق على العدالة بثلاثية نظيفة، حيث سيلتقي مع ضمك في كأس خادم الحرمين، وما هي القنوات الناقلة..

لم يجد النصر صعوبة في تحقيق فوز ساحق على مضيفه العدالة بثلاثية نظيفة، ليواصل تربعه على عرش صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولكن من أجل مواصلة النتائج المميزة سيكون لزامًا على العالمي أن يُحقق انتصارًا على خصمه المقبل، ضمك، والذي سيلتقي معه مساء الإثنين 24 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الآخر 1441 هجريًا على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في إطار دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ضمك يعيش موسمًا صعبًا هو الآخر، حيث يقبع في المركز قبل الأخير، وهو آتٍ من هزيمة كبيرة على يد الأهلي، والذي ينافس النصر حاليًا على صدارة الدوري إلى جانب الهلال.

المباراة ستكون فرصة للنصر من أجل مواصلة الأداء المميز للغاية الذي يظهر في الآونة الأخيرة من كتيبة المدرب فيتوريا، وفي نفس الوقت مواصلة السعيّ في سبيل التتويجات المختلفة من خلال إعادة لقب الكأس إلى الخزائن النصراوية.

الآن نتعرف على موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة.

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موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة