موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد فوز العالمي على ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين، والقنوات الناقلة

حوّل النصر تأخره بهدفين إلى فوز كبير بأربعة أهداف على ضمك، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي بذلك يواصل سلسلة انتصاراته وأدائه الممتع والمقنع، ولكن سينبغي عليه أن يمر باختبار صعب عندما يحل ضيفًا على الفيحاء في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة من المقرر لها أن تكون مساء السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 جمادي الأول 1441 هجريًا، على أن تُقام القمة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

النصر يُريد أن يستمر في صدارته لجدول ترتيب الدوري، في ظل المنافسة القوية التي يلقاها من الأهلي، والمتوقع أن يلقاها من الهلال بعد عودته من ارتباطاته القارية والعالمية، ولكن الفيحاء لن يكون بالخصم الهيّن.

أصحاب الأرض سحقوا الاتحاد في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف، إلى جانب وجودهم المركز التاسع برصيد 16 نقطة، مما يُنذر بمهمة صعبة للغاية لكتيبة المدرب فيتوريا في سبيل الظفر بثلاث نقاط هامة في صراع الحفاظ على اللقب الأغلى.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الفيحاء والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة النصر ضد الفيحاء والقنوات الناقلة