موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة
يستضيف مرسول بارك مواجهة تجمع بين النصر والطائي في لقاء الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي.
النصر تمكن من الفوز على التعاون بهدف نظيف ليقفز إلى المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويستمر في سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة.
بينما لم يحقق الطائي أي انتصار بعد في العام الحالي ويحتل ترتيبًا متأخرًا في جدول الدوري.
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جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والطائي في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة النصر والطائي؟
موعد مباراة النصر ضد الطائي هو يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 على ملعب مدينة مرسول بارك.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي؟
تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.
يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة النصر والطائي على النسخة العربية من جول، والذي يسبق الصافرة بحوالي نصف ساعة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الطائي
الأحد 6 فبراير 2022،
SSC
مرسول بارك