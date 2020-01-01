موعد مباراة النصر القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا أمام السد القطري، وما هي القنوات الناقلة؟

تعود شمس بطولة دوري أبطال آسيا إلى السطوع من جديد، ويبدأ دور المجموعات بالبطولة بمباراة غاية في الندية والإثارة بين النصر السعودي وضيفه السد القطري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

المباراة من المقرر أن تُقام بينهما مساء الثلاثاء 11 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ويسعى الطرفان إلى بداية البطولة بأفضل صورة ممكنة واقتناص أول ثلاث نقاط في المجموعة النارية التي تجمعهما.

السد ورغم البداية السيئة رفقة تشافي هيرنانديز إلا أن الفريق بات يتحسن بوضوح وعاد للاقتراب من صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، في الوقت الذي يُقارع فيه النصر بطل النسخة الماضية لآسيا، الهلال، على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الفوز كبداية سيكون هامًا للفريقين، فالمجموعة تضم العين الإماراتي أيضًا، وهو خصم ليس بالهيّن حتى وإن تراجع مؤخرًا، إلى جانب سباهان الإيراني العنيد دومًا أمام الكبار.

كل المؤشرات تشير إلى صراع ناري بين الفريقين على أرض الملعب، ولكن من سيحسمه في النهاية سيظفر ببداية مثالية في مجموعة وبطولة تزداد نديتها سنة تلو والأخرى، وبحسب مسؤولو النصر، فإنها باتت الهدف الأول لهم في هذا الموسم.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد السد والقنوات الناقلة..

موعد مباراة النصر ضد السد والقنوات الناقلة