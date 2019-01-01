موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي
محمد مصطفي
يستضيف الحزم الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم السبت 11 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 6 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.
يُقدم العالمي مستوى رائع هذا الموسم منذ بدايته، وستأهل رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعدما حقق الفوز على فريق الوصل الإماراتي بثلاث أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، واستطاع فرسان نجد أن يحصد 9 نقاط من خمس مباريات، أما في الدوري فيحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، فبعد مرور 28 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.
يقدم فريق الحزم موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة خلف الاتحاد صحاب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات السفير في الدوري أمام الشباب، وخسروا هذا اللقاء بهدفين نظيفين، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في تسع وخسر 12 مباراة.
أبطال آسيا | فيديو - النصر يقصي الوصل ويتأهل إلى دورالـ16
موعد مباراة النصر ضد الحزم والقنوات الناقلة
جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2019 | الهلال يلحق بالسد والدحيل لدور الـ16 والعين يودع المسابقة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الحزم - النصر
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استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية
|السبت 11 مايو 2019،
6 رمضان 1440
22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر
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