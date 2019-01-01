موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

سيستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة من العيار الثقيل مساء الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 16 ربيع الآخر 1441 هجريًا، عندما يلتقي النصر بنظيره التعاون في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي سيدخل هذه المباراة وعينه على الانتصار ولا شيء غيره، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنيّ بها من الوحدة قبل التوقف بسبب كأس الخليج، في إطار سعيه إلى الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

لم يجد النصر صعوبة في أن يسحق البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين، مما يجعله يدخل مباراة التعاون وهو بمعنويات مرتفعة، ولكن نده هو الند دائم العناد مع الكبار، فسكري القصيم لن يكون لقمة سائغة أمام كتيبة المدرب فيتوريا.

النصر يتقاسم الصدارة مع الهلال والأهلي برصيد 20 نقطة مع تقدمه هو وقلعة الكؤوس عن الزعيم بمباراة، الفوز سيجعل العالمي ينفرد بصدارة الجدول ولو بصورة مؤقتة، مما يضع ضغوطًا إضافية مع الهلال والذي لن يخوض الجولة المقبلة بسبب مشاركته بكأس العالم للأندية.

في الوقت نفسه فإن التعاون يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة ولديه فرصة مميزة لأن يتواجد في الصدارة حال الانتصار، مما سيزيد من صعوبة المباراة وسيضفي عليها المزيد من الإثارة.

في هذا الموضوع سنتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة لها..

الاتحاد السعودي يُعيد هدف الهلال لعبدالرزاق حمد الله

موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة