موعد مباراة الأهلي والفيصلي في كأس الملك والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة ومثيرة في دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع بين الأهلي والفيصلي.

الأهلي هذا الموسم ليس في أفضل حالاته، ويدخل المباراة بهدف الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في آخر مباراتين له بالدوري، ويطمح للذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة والحصول عليها لتعويض الفريق عن البداية السيئة للموسم.

على الجانب الآخر الفيصلي هذا الموسم، حاله لا يختلف كثيرًا عن الراقي، فالفريق يدخل المباراة بعد سلسلة من النتائج السلبية، ويريد أن تكون مباراة الأهلي بداية تصحيح المسار للموسم الحالي.

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الآن نستعرض معًا ما هو موعد مباراة الأهلي والفيصلي، وكيف يمكنك مشاهدتها..

متى مباراة الأهلي القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والفيصلي هو يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي؟

تُبث منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين عبر شبكة قنوات SSC كما جرت العادة هذا الموسم بالكرة السعودية.

ويمكنك متابعة المباريات عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد، وكذلك البث المباشر الذي يقدمه موقع جول.





المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الفيصلي الثلاثاء 21 ديسمبر 2021،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC الأمير عبد الله الفيصل

تشكيل الأهلي المتوقع:

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كبير البطولة والمتفرد بألقابها يرحب بكم وينتظركم غداً في الـ 6:25 مساءً 🎥💚🏆https://t.co/Ha6yG5SRSy#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #أغلى_الكؤوس#الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/Co1nQ6V1ee — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 20, 2021

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الربيعي

أليوسكي – عبد الباسط هندي – دانكلير بيريرا – حمدي النقاز

على الأسمري – فيليب برادرايتش

عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – الحسن نداو

عمر السومة