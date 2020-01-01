موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر إقامتها في ستاد الملك فهد الدولي..

يستعد ملعب الملك فهد الدولي لاحتضان مباراة النصر، صاحب الأرض، أمام نظيره الاتفاق، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة لا تمثل أهمية فعلية للعالمي، حيث ضمن الفريق احتلاله المرتبة الثانية وفشل في الحفاظ على درع الدوري للعام الثاني على التوالي بعد إنهاء الهلال المنافسة منذ الجولة قبل الماضية.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق هو الآخر فقد فرصة المشاركة الآسيوية الموسم المقبل، ولكنه يطمح لتحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزه وزيادة مكافأته المالية.

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الآن سنتعرف على موعد مباراة النصر ضد الاتفاق وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة.

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ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق؟

سيلتقي النصر مع الاتفاق مساء الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 21 محرم 1442 هجريًا على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والاتفاق مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - الاتفاق الملك فهد الدولي الأربعاء 9 سبتمبر 2020،

21 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر KSA Sports HD

ما هو التشكيل المتوقع للنصر؟

سيغيب نور أمرابط عن النصر فقط أمام الاتفاق للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد.

إيضاح من مجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/PBmx8CMjUu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2020

سيبدأ فيتوريا بجونز في حراسة المرمى، عوض خميس ومايكون ومادو والغنام في الدفاع، الخيبري وبيرتروس وجوليانو وأمرابط والخيبري في الوسط، وسيقود الهجوم عبد الرزاق حمد الله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

بيتروس - عبد الله الخيبري

أحمد موسى - جوليانو - عبد الفتاح آدم

عبد الرزاق حمد الله

ما هو التشكيل المتوقع للاتفاق؟

لا توجد غيابات في صفوف الاتفاق قبل مباراة النصر في الدوري السعودي وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المباراة الختامية.

🎙 تعقد إدارة نادي #الاتفاق مؤتمراً صحفياً خاصاً للتوقيع مع المدرب الوطني خالد العطوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسمين المقبلين، اليوم الاثنين 07/09/2020 الساعة 06:45 مساءً في قاعة المؤتمرات بالنادي pic.twitter.com/fdbNnepkVV — نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 7, 2020