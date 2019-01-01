موعد مباراة النصر القادمة ضد أبها فى الدوري السعودي للمحترفين 2019-20

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد أبها في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، علي ملعب الملك فيصل بن فهد الدولي

محمد مصطفي

يستضيف النصر نظيره فريق أبها في استاد الملك فيصل بن فهد يوم السبت القادم 2 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2019-20.

حقق العالمي فوزًا غاليًا علي مضيفه الهلال، بهدفين مقابل هدف، فى ديربي الرياض من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب جامعة الملك سعود، وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الخامس فى ترتيب الجدول برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزعيم المتصدر، ومتساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

علي الجانب الآخر، بدأ أبها الموسم بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص ثلاث نقاط غالية من العميد علي ملعبه وسط جماهيره بنتيجة (2-0)، ليُصبح بذلك في المركز الثامن برصيد 1 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين، وخسر الفريق مباراتين حت الآن فى الدوري بعد أن خاض 8 مباريات.

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موعد مباراة النصر ضد أبها والقنوات الناقلة

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