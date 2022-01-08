موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف النصر نظيره الفيصلي، في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات جعلته يقترب أكثر من القمة وسيعمل على مواصلاتها أمام الفيصلي، بعد الفوز على ضمك في الجولة الماضية بهدفين دون، ليحتل العالمي المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

على الجانب الآخر الفيصلي ليس في أفضل حالاته هذا الموسم، وبعد خسارة السوبر أمام الهلال، سيعمل على مصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والفيصلي في الجولة السابعة شر من الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

متى مباراة النصر القادمة؟

موعد مباراة النصر ضد الفيصلي هو يوم السبت 15 يناير 2022 على ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، 17:05 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيصلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة النصر والفيصلي على النسخة العربية من جول، والذي يسبق الصافرة بحوالي نصف ساعة.