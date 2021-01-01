موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي النصر على ملعبه مرسول بارك نادي الفيصلي في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين 2021.

ستكون هذه المباراة الأولى للعالمي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان منذ 9 أبريل الماضي، فقد خاض فارس نجد خلال هذه الفترة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 ونجح في التأهل كمتصدر عن مجموعته.

كانت آخر مباريات النصر في الدوري السعودي ضد نادي ضمك، وانتهت بخسارته بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ويحتل العالمي مركزًا متراجع في جدول الترتيب هو المركز السابع برصيد 36 نقطة.

ستكون المباراة ثأرية لفارس نجد، فالفيصلي هو الفريق الذي أقصى فارس نجد من كأس الملك 2021، وذلك في المباراة الأخيرة بينهما التي انتهت بفوز العنابي بهدفٍ نظيف.

ويحتل نادي الفيصلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، وكانت آخر مبارياته في المسابقة ضد القادسية وفاز بها بهدفين لهدف.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة النصر والفيصلي؟

موعد مباراة النصر والفيصلي في الجولة 26 من الدوري السعودي، هو يوم الأربعاء 5 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 9:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيصلي؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات الدوري السعودي على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والفيصلي عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الفيصلي الأربعاء 5 مايو 2021،

23 رمضان 1442،

21:40 السعودية، 20:40 مصر القنوات الرياضية السعودية 1 مرسول بارك

التشكيل المتوقع للنصر

يستمر غياب بيتي مارتينيز عن النصر للإصابة في أربطة الركبة، كذلك سيغيب الهداف الأول للفريق عبد الرزاق حمد الله للإيقاف الذي تعرض له بعد أحداث مباراة الفيصلي في كأس الملك.

ويغيب أيضًا اللاعبون الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا خلال المشاركة بدوري أبطال آسيا 2021 رغم شفائهم، وهم مختار علي وبراد جونز وعبد العزيز العلاوي وعبد الرحمن العبيد وأسامة الخلف وفراس البريكان.

🛬 | محترف #العالمي الكوري الجنوبي كيم جين سو يصل إلى الرياض

حيث سيواصل برنامجه التأهيلي في مقر النادي . pic.twitter.com/OVz9ixY6Ty — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 2, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد الله

علي لاجامي - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

علي الحسن - بيتروس

خالد الغنام - سامي النجعي - عبد الفتاح عسيري

نور الدين أمرابط

التشكيل المتوقع للفيصلي

يغيب عن نادي الفيصلي خالد الكعبي بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة ضد القادسية، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب شاموسكا بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد قاسم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - علي مجرشي

هشام فايق - ألكساندر ميركل

جيليرمي - رومين أمالفيتانو - إسماعيل عمر

جوليو تافاريس