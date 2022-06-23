موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف نادي النصر ضيفًا ثقيلاً وهو نادي الفتح، ضمن مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

نجح النصر في الفوز على الحزم في الجولة الـ 29، بأربعة أهداف مقابل هدف ليضمن رسميًا حصوله على المركز الثالث في الدوري هذا الموسم.

على الجانب الآخر، نادي الفتح بعد الخسارة من الهلال في الجولة الماضية، سيعمل على إنهاء موسمه بشكل جيد بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والفتح، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والفتح؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح هو الإثنين 27 يونيو 2022 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة النصر والفتح من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.