موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي الفتح في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2021-2022.

سيدخل النصر المباراة وهو قادم من فوز على الهلال والحزم على التوالي في الدوري، ليتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

أما الفتح فقد فجر مفاجأة قوية في الجولة السابقة بالفوز على نادي الهلال، وأصبح في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والفتح في الجولة الخامسة عشر في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

متى مباراة النصر القادمة؟

موعد مباراة النصر ضد الفتح هو يوم السبت 1 يناير 2022 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة النصر والفتح على النسخة العربية من جول، والذي يسبق الصافرة بحوالي نصف ساعة.