موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الشباب في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الشباب بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يخفى على أحد كيف أن العالمي يُعاني بشدة هذا الموسم، حيث هُزِم في أول مباراتين بالدوري وبات مستقبل مدربه روي فيتوريا على المحك، ما يُزيد من أهمية المواجهة أمام الشباب.

الليوث بدورهم حظيوا ببداية جيدة للموسم وفريقهم مدجج بالنجوم وعلى رأسهم الأرجنتيني إيفر بانيجا، إذ تمكنوا من الفوز أبها والتعادل مع الرائد، ليحصلوا على 4 نقاط يحتلوا بها المرتبة السادسة بفارق نقطتين عن القمة.

المزيد من الفرق

هذه المباراة لا تقبل القسمة على إثنين بالنسبة للنصر، فأي هزيمة أخرى ستعني وضع رأس فيتوريا على مقصلة الإقالة، في الوقت الذي أكد فيه الهداف عبد الرزاق حمدالله أن الأمور ستتغير ووعد جماهير العالمي بالتحسن في أقرب وقت ممكن.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة النصر والشباب وما هي القنوات الناقلة.

مفاجأة الاتفاق، خليل الزياني ولا للأجانب .. الدوري السعودي في الثمانينات

ما هو موعد مباراة النصر والشباب؟

تقام مباراة النصر أمام الشباب مساء الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، الموافق 15 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الشباب والنصر مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.