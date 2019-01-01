موعد مباراة النصر ضد السد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

تعرف على موعد مباراة النصر ضد السد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

أحمد رضوان | تويتر

يفتح استاد الملك فهد الدولي أبوابه لاستضافة قمة خليجية من العيار الثقيل بين النصر السعودي والسد القطري يوم الإثنين 26 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ذو الحجة 1440 هجريًا، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كانت بداية العالمي للآسيوية صعبة إلى حدٍ كبير، حيث واجه في مستهل مبارياته في دور المجموعات الوصل الإماراتي وخسر منه بهدفٍ نظيف، وأُعيدت الكرة لكن هذه المرة على يد ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهدافٍ لهدفين، لكن فرسان نجد انتفضوا في اللقاء الثالث وفازوا على الزوراء ذهابًا وإيابًا ثم تخطوا الفهود وتعادلوا مع العنيد الفارسي فتأهلوا للدور الثاني كوصيف المجموعة.

اصطدم النصر بكبير إماراتي قوي آخر في دور الـ16 من البطولة الآسيوية هو الوحدة، والذي نجح في الوصول لهذا الدور بعد تصدره لمجموعة قوية ضمت الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند والريان، وانتهى لقاء الذهاب للديربي الخليجي العربي بين الفريقين بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، لكن فرسان نجد اقتنصوا بطاقة العبور في الإياب وفازوا بصعوبةٍ بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

قدم السد مستوياتٍ رائعة الموسم الماضي أهدت له الدوري القطري على حساب الدحيل الموسم الماضي، ولم يقف هذا النجاح على المستوى المحلي بل امتد للصعيد القاري على الرغم من البداية المتعثرة لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، ففي مستهل مشواره خسر الأبيض من الأهلي السعودي بهدفين نظيفين أدخلا الشك في النفوس، لكنه نهض كما ينهض الكبار عادةً وواصل الطريق الذي أنهاه بصدارة مجموعة قوية على حساب الراقي وبيرسبوليس وصيف النسخة الماضية وباختاكور.

كان السد على موعد مع ديربي قطري من العيار الثقيل ضد غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة الدحيل، والذي وصل لثمن النهائي كوصيف لمجموعته القوية التي ضمت الهلال واستقلال طهران والعين، وكما حدث مع النصر حدث مع عيال الذيب وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ نظيف، لكن الأبيض حسم الإياب لصالحه بثلاثة أهدافٍ لهدف وضرب موعدًا مع العالمي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد السد والقنوات الناقلة