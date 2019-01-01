موعد مباراة النصر ضد الرائد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف الرائد النصر في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت القادم 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

كانت آخر مباريات العالمي ضد الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا، علي ملعب الملك عبدالله الدولي، وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثامن فى ترتيب الجدول برصيد 8 نقاط، بفارق 6 نقاط عن الزعيم المتصدر، وثلاثة عن الأهلي الثالث.

علي الجانب الآخر، بدأ الرائد الموسم بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص نقطة من الفتح بعد تعادلهم بنتيجة (2-2)، وقبلها انتصر على الفيحاء بثنائية نظيفة، ليُصبح بذلك في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن الفيحاء الرابع عشر بنفس الرصيد.

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موعد مباراة النصر ضد الرائد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الرائد - النصر مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

18:10 السعودية، 17:10 مصر لم يتحدد بعد KSA SPORT 1

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

سيستمرغياب الدولي أحمد موسي عن صفوف الفريق بسبب الإصابة، بالإضافة للمهاجم عبدالفتاح آدم المنتقل حديثًا للنصر لتجدد إصابته، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي بداعي الإيقاف أو الإصابة في اللقاء ضد الرائد.

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صـور من تدريبات #العالمي اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/Uyul7ry1fr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 15, 2019

سيدفع البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر، بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد علي المغربي عبد الرزاق حمد الله في الأمام.

التشكيل | 4-2-3-1

برادلي جونز

عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - بيتروس ماتيوس

حسين المقهوي - سلمان المؤشر - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

لن يغيب عن الرائد أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء ضد النصر، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب بيسنيك هاسي لإختيار التشكيل الأمثل للمباراة .

📸| صور تدريبات #الرائد اليوم الثلاثاء بمقر النادي pic.twitter.com/PekEnkIJhS — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) October 15, 2019

لن يغيرالمدرب الألباني كثيرًا في طريقته الذي اعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بعبد الله الفهد وإزيكيل بالوميكي في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على ماركو بيريز لقيادة خط الهجوم .

التشكيل | 4-4-2

عز الدين دوخة

محمد العمري - عبدالله الفهد - إزيكيل بالوميكي - محمد الدوسري

أرنود سوتشين - سلطان فرحان