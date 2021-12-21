موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب مرسول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والحزم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

العالمي سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الاتفاق في كأس الملك والوصل إلى ربع النهائي، ومن قبلها الفوز على الهلال في ديربي الرياض بهدفين دون رد، وسيعمل على الفوز بالمباراة لمواصلة الزحف نحو القمة.

على الجانب الآخر الحزم في هذا الموسم، بموقف لا يحسد عليه إذ يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والحزم في الجولة الرابعة عشر في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

متى مباراة النصر القادمة؟

موعد مباراة النصر ضد الحزم هو يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، على ملعب مرسول بارك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة،16:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة النصر والحزم ععلى النسخة العربية من جول، والذي يسبق الصافرة بحوالي نصف ساعة.