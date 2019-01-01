موعد مباراة النصر ضد الحزم القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف الحزم الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم السبت 11 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 6 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

يُقدم العالمي مستوى رائع هذا الموسم منذ بدايته، وستأهل رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعدما حقق الفوز على فريق الوصل الإماراتي بثلاث أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، واستطاع فرسان نجد أن يحصد 9 نقاط من خمس مباريات، أما في الدوري فيحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، فبعد مرور 28 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

يقدم فريق الحزم موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة خلف الاتحاد صحاب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات السفير في الدوري أمام الشباب، وخسروا هذا اللقاء بهدفين نظيفين، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في تسع وخسر 12 مباراة.

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موعد مباراة النصر ضد الحزم والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الحزم - النصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية السبت 11 مايو 2019،

6 رمضان 1440

22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

سيغيب عن العالمي في لقاء الحزم اللاعب المغربي نور الدين أمرابط بسبب الإصابة، ول نيفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيكون العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب روي فيتوريا.

استمراراً لوقفاته الداعمة لناديه #العالمي ..

عضو شرف نادي #النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف يقدم ثلاثمائة ألف ريال دعماً للنادي . pic.twitter.com/CojUH7sKYm — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 7, 2019

لن يغير المدرب البرتغالي طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، يحيى الشهري.





التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

بيتروس - عبد العزيز الجبرين

أحمد موسى - جوليانو فيكتور - يحيى الشهري

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للحزم

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد النصر، وسيكون الفريق كامل العدد وجميع الخيارات متاحة أمام المدرب دانييل إسايلا.

يبدأ بيع تذاكر مواجهة #الحزم و #النصر الساعة العاشرة من مساء يوم غد الاربعاء وذلك في منافذ بيع شركاء النادي مركز الريف الفرنسي ومركز بلاتينيوم في محافظة #الرس ..@blatinum_gym@Aalfarance

💛💙♥️ pic.twitter.com/cjZo201GDZ — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) May 7, 2019

سيبدأ المدرب صاحب الـ40 عامًا المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيتواجد عسله في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من الرباعي البركة، عبد الرحمن الريو، أليماو والخلف، ويكون ثنائي الوسط هما موراليو والعياف، وسيكون المهاجم هو الصيعري وخلفه الثلاثي باجوي، رودولفو وكينيدي.

التشكيل | 4-2-3-1