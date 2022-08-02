موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في كأس العرب تحت 20 عامًا والمقام في المملكة العربية السعودية والقنوات الناقلة.

يستضيف ملعب الأمير سلطان عبد العزيز قمة عربية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا والتي تجمع بين المنتخب السعودي وفلسطين.

وصل المنتخب السعودي للنهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بالفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين ثم الانتصار على العراق برباعية لهدف.

وأقصى منتخب اليمن من ربع النهائي بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي.

أما منتخب فلسطين، فوصل إلى نصف النهائي كأفضل ثاني وذلك بعد تحقيق الفوز في مباراة السودان والخسارة من المغرب.

وتجاوز الأردن من ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب.

والآن نتعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين والتي تقام في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين هو يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 على ملعب الأمير سلطان عبد العزيز في أبها.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الرابعة والنصف بتوقيت السعودية وفلسطين، الثالثة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين؟

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين هي السعودية الرياضية والعراقية الرياضية.