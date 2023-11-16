موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كاس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد الأردن في تصفيات كاس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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ديربي عربي قوي سيجمع كلًا من الأردن والسعودية لحساب مجموعتهما بتصفيات كأس العالم 2026.

السعوديون حققوا الفوز على باكستان في الجولة الأولى بأربعة أهداف نظيفة بإمضاء صلاح الشهري (هدفين) وعبد الرحمن غريب وعبدالله رديف، بينما اكتفى "النشامى" بتعادل إيجابي خارج الديار مع طاجكستان.

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في السطور التالية نتعرف سويًا على موعد المباراة القادمة للمنتخب السعودي ضد الأردن والقنوات الناقلة..

جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026

ما هو موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ملعب عمان الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات "SSC" السعودية، ستجد مباراة الأردن والسعودية على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأردن - السعودية الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC عمان الدولي

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