موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا ضد اليابان، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بجدة المباراة الثالثة للمنتخب السعودي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب اليابان.

فاز منتخب السعودية في سبتمبر على فيتنام وعمان تواليًا، وأصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا.

أما اليابان، فقد خسرت في المباراة الأولى من منتخب عمان، لكنها تداركت الأمر سريعًا وفازت على الصين في الثانية، ليصبح رصيد الساموراي 3 نقاط في المركز الثالث.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد اليابان، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

لم يتحدد الموعد النهائي لمباراة المنتخب السعودي القادمة ضد اليابان في الجولة الثالثة في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

لكن ستقام المباراة في الشهر القادم، وموعدها المبدأي هو 7 أكتوبر 2021.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

مباراة السعودية أمام عمان

في الجولة الثانية للمجموعة الثانية

ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

في بث مباشر على شاهد مجاناً

بتقنية الـHD

* فقط في السعودية #الرياضة_على_شاهد_وGOBX #ShahidVIP https://t.co/Ud9UUXNLoO pic.twitter.com/i3ECoqOemd — SHAHID (@ShahidVOD) September 6, 2021