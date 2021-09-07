موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بجدة المباراة الثالثة للمنتخب السعودي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب اليابان.
فاز منتخب السعودية في سبتمبر على فيتنام وعمان تواليًا، وأصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا.
أما اليابان، فقد خسرت في المباراة الأولى من منتخب عمان، لكنها تداركت الأمر سريعًا وفازت على الصين في الثانية، ليصبح رصيد الساموراي 3 نقاط في المركز الثالث.
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جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022
وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد اليابان، وما هي القنوات الناقلة؟
ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟
لم يتحدد الموعد النهائي لمباراة المنتخب السعودي القادمة ضد اليابان في الجولة الثالثة في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.
لكن ستقام المباراة في الشهر القادم، وموعدها المبدأي هو 7 أكتوبر 2021.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان؟
تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.
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المباراة
|الموعد
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القنوات الناقلة
|الملعب
|السعودية - اليابان
|7 أكتوبر 2021
|شاهد VIP
|مدينة الملك عبد الله الرياضية