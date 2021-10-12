موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد منتخب أستراليا في الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة..

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب أستراليا في الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

الأخضر هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدور الثالث من تصفيات المونديال، حيث خاض 4 مباريات فاز بهم جميعًا، ليحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.

المنتخب الأسترالي لم يخسر إلا مباراة واحدة فقط، كانت مباراته الأخيرة ضد اليابان، ليقع بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد أستراليا، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

لم يتحدد بعد موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الأسترالي في الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

لكن، ستقام المباراة في التوقف الدولي القادم، وموعدها المبدئي هو 11 نوفمبر 2021.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.