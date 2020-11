موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب المغرب لاستقبال نظيره منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وكان من المفترض أن تُلعب هذه المباراة منذ شهر مارس الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا جعلت الاتحاد الإفريقي يؤجل التصفيات لأجل غير مسمى وحتى تم الاستقرار على شهر نوفمبر الحالي.

المنتخب المغربي يتصدر ترتيب المجموعة حاليًا برصيد 4 نقاط مناصفةً مع منتخب موريتانيا، حيث فاز على بوروندي بثلاثية نظيفة ثم تعادل سلبيًا في ديربي شمال إفريقي مع الموريتانيين.

أما جمهورية إفريقيا الوسطى فرغم الهزيمة في الجولة الأولى على موريتانيا بهدفين نظيفين لكنه عاد وفاز على بوروندي بنفس النتيجة، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.

فوز أسود الأطلس سيسهل الأمور عليهم كثيرًا، أما الهزيمة فمن شأنها أن تُدخلهم في حسابات معقدة غير مطلوبة للتأهل.

الجدير بالذكر أن صاحبي المركز الأول والثاني يتأهلان مباشرة إلى كأس الأمم الإفريقية، والمزمع إقامتها في الكاميرون.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى والقنوات الناقلة.

عودة ميلان المرعب وسقوط يوفنتوس.. أبرز ظواهر الدوري الإيطالي حتى الآن

موعد مباراة المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى هو الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020، الموافق 27 ربيع الأول 1442، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ستذاع مباراة المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى على قناة بي إن سبورتس، وسيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع خدمة البث المباشر للمباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب وحيد خاليلوزيتش على التشكيل الآتي:

Preparations are ongoing⚽ the #AtlasLions🦁 have just finished their second training session!#QCAN2021⚽ #MORCAR🇲🇦🇨🇫 #DimaMaghrib💚🇲🇦❤️ pic.twitter.com/lkU6YtZU0k