موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد ساحل العاج في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد السلام أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المغرب وساحل العاج يوم الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 25 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

استهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بفوز قاتل على حساب منتخب ناميبيا في الدقائق الأخيرة عن طريق النيران الصديقة، وبهذا الانتصار اعتلى المنتخب المغربي قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، وينافس الفريق في مجموعة تضم كلًا من ساحل العاج، نامبيا، جنوب إفريقيا، وسيسعى المنتخب المغربي بالخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.

نافس منتخب الأفيال في التصفيات المؤهلة إلى الكان 2019 في مجموعة ضمت كلًا من غينيا، أفريقيا الوسطى، رواندا، ونجح في الاحتفاظ بوصافة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، أما عن تخصيرات الفريق للبطولة، فخاض المنتخب ثلاث وديات واحدة كانت منتخب أوغندا وخسروا هذه المواجهة بهدف دون رد، قبل أن يحققوا الفوز على حساب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف، وفاز منتخب ساحب العاج على حساب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

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موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة المغرب - ساحل العاج استاد السلام الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440، 19:00 مصر، 20:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

المركز قائمة منتخب المغرب حراسة المرمى منير المحمدي، ياسين بونو، رضا التكناوتي الدفاع نبيل درار، نصير المزراوي، أشرف حكيمي، مروان دا كوستان غانم سايس، يونس عبدالحميد، المهدي بنعطية، الوسط مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، فيصل فجر، حكيم زياش، يوسف آيت بن ناصر، سفيان بوفال، أمين حارث، مهدي بورابيا، نور الدين امرابط، الهجوم يوسف النصيري، خالد بوطيب، أسامة ادريسي.

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب المغرب في ثاني مبارياته في دور المجموعات أمام ساحل العاج بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب هيرفي رينارد.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي بالحارس ياسين بونو، وسيدفع بغانم سايس ومهدي بن عطية في مركز قلب الدفاع، وأمامهم الثنائي المهدي بوربيعة، يوسف آيت بن ناصر، وفي الأمام يوسف النصيري كمهاجم وحيد، وخلفه الثلاثي نور الدين امرابط، مبارك بوصوفة، حكيم زياش.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسين بونو

أشرف حكيمي - غانم سايس - مهدي بن عطية - نبيل درار

المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر

نور الدين امرابط - مبارك بوصوفة - حكيم زياش

يوسف النصيري

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب ساحل العاج

المركز قائمة منتخب ساحل العاج حراسة المرمى سلفين جبوهو، بادرا علي سانجاري، عبد الكريم سيسيه، تابي إيرا إليزر الدفاع سيرج أورييه، ويلفريد كانون، سيمون ديلي، شيخ كومارا، مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، عبد الله بامبا، ونلو كوليبالي الوسط ماكس جراديل، سيري دي، فرانك كيسييه، جيان ميشيل سيري، إسماعيل ديوماندي، فيكتوريان أنجبان، إبراهيم سانجاري الهجوم ويلفريد بوني، جوناثان كودجيا، روجر أسالي، نيكولاس بيبي، ماكسويل كورنيه، ويلفريد زاها، يوهان بولي، جان سيري

لن يغيب عن منتخب ساحل العاج أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وستكون جميع أوراق المدرب إبراهيم كامارا جاهزة لخوض هذه المواجهة.

سيبدأ المدرب صاحب الـ53 عامًا بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق في المباريات السابقة، وسيدفع بويلفريد كانون، إسماعيل تراوري كثنائي في قلب الدفاع، وسيعتمد على جوناثان كودجيا لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-2-3-1