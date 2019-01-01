موعد مباراة المغرب ضد الجابون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن المباراة الودية بين منتخب المغرب ضد منتخب الجابون، على ملعب طنجة، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب طنجة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المغرب والجابون يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 صفر 1441 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

خاض منتخب أسود الأطلس ثاني مباراة وديه له في التوقف الأخير وكانت أمام النيجر، واستطاعوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، قبل أن يلتقي مع المنتخب الليبي على الملعب الشرفي بوجدة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان قد خاض أيضاً مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو والتي هُزموا فيها بهدف دون رد على ملعب استاد مراكش الدولي، ولكنها لم تكن تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، بل كانت تحت قيادة المدرب هيرفي رينار الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

على الجانب الآخر خاض المنتخب الجابوني أيضاً مباراة ودية ضد منتخب بوركينا فاسو ، واستطاع أن ينتصر فيها بهدف دون رد، ومن المُقرر أن يلتقي منتخب الجابون مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 14 نوفمبر 2019 فى المباراة الأولي له فى تصفيات أمم افريقيا 2021، فمن المتوقع أن نُشاهد مباراة قوية من جانب المنتخبين.

خليلوزيتش: منتخب المغرب بحاجة للصبر والثقة

موعد مباراة المغرب ضد الجابون والقنوات الناقلة

حمد الله: رينار سبب أزمتي مع منتخب المغرب