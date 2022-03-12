موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

سيدخل المارد الأحمر المباراة، بهدف مصالحة جماهيره عقب الخسارة الأخيرة من صن داونز، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

على الجانب الآخر، المريخ حاله لا يختلف كثيرًا عن الأهلي، فالفريق السوداني بالرغم من أنه يحتل المركز الأخير في سلم الترتيب إلا أنه لازال يمتلك فرصة للتأهل للدور المقبل، وسيدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة للحفاظ على حظوظه في التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة المريخ والأهلي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة المريخ والأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة المريخ والأهلي هو الجمعة 18 مارس 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المريخ والأهلي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة المريخ والأهلي كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.