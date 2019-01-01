موعد مباراة الكويت ضد البحرين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الكويت ضد البحرين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج 24، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

يفتح ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، أبوابه لاستضافة مباراة منتخب الكويت أمام منتخب البحرين، في قمة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين والمقامة في قطر.

منتخب الكويت عجز عن تحقيق الانتصار أمام منتخب عمان، وتلقى هزيمة بهدفين لهدف، في الوقت الذي هُزمت فيه البحرين على يد السعودية بهدفين نظيفين أيضًا، لتشتعل المجموعة وتصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات.

عمان تتصدر الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما للكويت والسعودية 3 نقاط، والبحرين تتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، وبالتبعية، جميع المنتخبات لديها فرص للوصول إلى نصف النهائي حال أن انتصرت.

المباراة ستكون مثيرة للغاية بين الفريقين، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للطرفين، ومن المقرر أن تكون في يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، الموافق 5 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

الآن نتعرف على موعد مباراة الكويت ضد البحرين، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

موعد مباراة الكويت ضد البحرين والقنوات الناقلة

خاص - فان مارفيك يتحدث لـ"جول" عن تأثير غياب عموري في خليجي 24

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الكويت - البحرين ملعب خليفة الدولي الإثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الآخر 1441،

20:00 بتوقيت الكويت والبحرين لم يحدد بعد KSA SPORTS HD

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الغيابات والتشكيل المتوقع للكويت

من المتوقع أن يحافظ المنتخب الكويتي على التشكيلة الأساسية التي قادته لتحقيق فوز رائع في الجولة الأولى على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأدية مباراة كبيرة أمام عمان مع الدفع بكل العناصر التي شاركت في ضربة البداية.

يعتمد المدبر ثامر عناد على طريقة لعب 4/4/2، سيدفع بحميد القلاف في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سامي الصانع، فهد الهاجري، فهد حمود ومشاري غنام في خط الدفاع، بينما سيقود كلا من يوسف ناصر وبدر المطوع هجوم الأزرق.

التشكيل | 4-4-2

حميد القلاف

سامي الصانع - فهد الهاجري - فهد حمود - مشاري غنام

عبد الله البريكي - فهد الأنصاري - سلطان العنزي - أحمد الظفيري

بدر المطوع - يوسف ناصر

الغيابات والتشكيل المتوقع البحرين

لاتوجد غيابات في صفوف منتخب البحرين قبل مواجهة الكويت في الجولة الثالثة من دور مجموعات خليجي 24 ، وسيكون الفريق كامل العدد أيضًا.

يبدأ المدرب هيليو سوزا بنفس الطريقة التي بدأ بها لقاء عمان والسعودية، وسيحرس العرين سيد علوي وأمامه سيتواجد الرباعي سيد مهدي باقر، أحمد نبيل سيد رضا عيسى وراشد الحوطي، وسيدفع بعلي حرم وجاسم الشيخ كمحوري وسط، وأمامهم الثلاثي مهدي الحميدان وكميل الأسود وعلي مدن، وسيتواجد محمد الرميحي وحيدًا في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1