تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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يواجه الاتحاد خصمًا دائمًا يصعب الأمور على الكبار وهو الفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويطمح الاتحاد لمواصلة التربع على الصدارة على قمة دوري روشن الذي يحمل "النمور" لقبه من الموسم الماضي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC ستجد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفيحاء - الاتحاد الجمعة 29 سبتمبر 2023

16:00 السعودية ومصر SSC HD مدينة المجمعة الرياضية

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يدخل البرتغالي نونو سانتو مدرب "العميد" مواجهة الفيحاء بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-4-2

عبد الله المعيوف

مد الله العليان - لويز فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود

مروان الصحفي - فابينيو - نجولو كانتي - هارون كمارا

صالح العمري - رومارينيو

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