موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام|
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تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في الجولة الثالثة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف مباراة الفتح والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي 2022-23.

الهلال كشر عن أنيابه مبكرًا هذا الموسم، بعد أن حصد ست نقاط من أول جولتين في الموسم بالفوز على الخليج في الجولة الأولى، ثم تخطي عقبة الفيحاء في الجولة الثانية بثنائية نظيفة.

أما على الجانب الآخر، فرغم بداية الدوري بخسارة من جانب الفتح، إلا أنّه نجح في سحق الباطن بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفتح والهلال؟

موعد مباراة الفتح والهلال، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 4 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية .

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الفتح والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الفتح - الهلال

الأحد 4 سبتمبر 2022،
18:35 السعودية، 17:35 مصر

SSC
شاهد VIP

مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

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