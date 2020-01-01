موعد مباراة العين وشباب الأهلي في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قمة بطولة دوري الخليج العربي بين شباب الأهلي والعين لحساب الجولة الثانية منها، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد ملعب راشد آل مكتوب بدبي لاستضافة قمة من قمم دوري الخليج العربي، عندما يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه العين لحساب الجولة الثانية من عمر البطولة.

وحظى الفريقان ببداية مثالية للموسم الجديد، حيث فاز شباب الأهلي على اتحاد كلباء خارج الديار بثلاثية نظيفة، بينما فاز العين على خورفكان بهدفين للا شيء.

ربما يُعاني الفريقان نوعًا من من الإجهاد بالنظر إلى أن كليهما اضطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا بقطر في نهايات شهر سبتمبر الماضي، لكن هذا لن يؤثر كثيرًا على الإثارة المتوقعة لهذه القمة.

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شباب الأهلي هو حامل اللقب عن الموسم الماضي، وتحتوي كتيبته على عدد من النجوم على رأسهم أحمد خليل، بينما يود العين العودة إلى مكانته الطبيعية بمشروعه الرائع مع المدرب الجديد بيدرو إيمانويل.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة شباب الأهلي والعين وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الدوري الإماراتي 2020 الجولة الثانية والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة شباب الأهلي والعين؟

موعد مباراة شباب الأهلي والعين هو الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، الموافق 6 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب راشد بن مكتوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي والعين؟

تُنقل مباريات الدوري الإماراتي عبر شبكة قنوات دبي الرياضية وكذلك أبو ظبي الرياضية بكلتا التقنيتين HD و SD.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الذي يقدمه موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب شباب الأهلي - العين الجمعة 23 أكتوبر 2020،

6 ربيع الأول 1442،

21:00 الإمارات، 20:00 السعودية دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية راشد آل مكتوم

التشكيل المتوقع لشباب الأهلي

يتوقع ألا تطرأ العديد من التغييرات على تشكيل شباب الأهلي، حيث سيلعب ماجد ناصر في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي بقيادة الثنائي وليد عباس ومحمد مرزوق.

في مستهل مبارياته في دوري الخليج العربي شباب الأهلي يهزم اتحاد كلباء على ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة ويضع أول 3 نقاط له في الدوري، سجل الأهداف، ايغور جيسوس و إدواردو ووليد حسين #شباب_الاهلي ❤️💚 pic.twitter.com/SeotaICZ88 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) October 17, 2020

في منتصف الملعب سيتواجد ماجد حسن وجانيف، وفي الهجوم أحمد الهاشمي والنقبي وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل كمهاجم صريح.

التشكيل | 4-2-3-1

ماجد ناصر

يوسف جابر - وليد عباس - محمد مرزوق - عبد العزيز صنقور

ماجد حسن - جانيف

أحمد الهاشمي - عبد الله النقلبي - إسماعيل الحمادي

أحمد خليل

التشكيل المتوقع للعين

يتوقع أن يعتمد بيدرو إيمانويل على تشكيله الهجومي المعتاد من خلال خالد عيسى في حراسة المرمى والثنائي شيوتاني ومحمد علي شاكر كقلبين دفاع.

مواجهتنا القادمة 💪🏻



⚽️ شباب الأهلي 🆚 الزعـيـم

🏟️ استاد راشد

🗓️ الجمعة 23-10-2020

⌛️ الساعة 09:00 مساءً

🟣 دوري الخليح العربي الجولة الثانية#نادي_العين pic.twitter.com/sLxI1tTNEv — نادي العين (@alainfcae) October 18, 2020

منتصف الملعب بقيادة محمد بارمان ومحمد عبد الرحمن مع تواجد الثنائي كانيدو وإدواردو على الأطراف وفي الهجوم الهداف لابا كودجو.