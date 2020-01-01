موعد مباراة العين ضد السد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة العين القادمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا أمام السد القطري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يدخل نادي العين الإماراتي مواجهة صعبة أمام منافسه السد القطري في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا، في ظل الأجواء الصعبة التي تعيشها المسابقة بسبب فيروس كورونا مما جعل مسئولي الاتحاد الآسيوي يؤجلون العديد من المباريات الخاصة بالأندية الصينية ثم تبعها قرار بالتأجيل للأندية الإيرانية وأخيراً معظم المواجهات العربية في البطولة بالبلاد التي ظهرت بها بعض الحالات المشتبه بها.

وبالعودة إلى نادي العين الذي لا يملك رصيد من النقاط في المجموعة حتى الأن بعد بدايته السيئة في الخسارة في الجولتين السابقتين، يحتاج الفوز في المباراة الحالية من أجل يدخل في ضوء المنافسة لأن الخسارة ستعني خروجه بشكل رسمي من البطولة.

في المقابل نجح نادي السد في ألا يخسر خلال الجوالتين الماضيتين حيثُ يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط ولديه أفضلية كبيرة في الفوز من أجل أن يتسع الفارق أكثر مع منافسيه في المجموعة.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد قام بتأجيل مباراة النصري السعودي أمام سباهان أصفان الإيراني خلال مباريات الجولة الثالثة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة العين ضد السد والقنوات الناقلة..

موعد مباراة العين ضد السد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة العين - السد هزاع بن زايد الثلاثاء 3 مارس 2020،

8 رجب 1441،

16:05مصر، 18:05الإمارات beIN SPORTS HD

التشكيل المتوقع للعين

من المنتظر أن يعتمد بيدرو إيمانويل على طريقة لعب 4/2/3/1، بتواجد خالد عيسى في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من الرباعي سعيد جمعة، شيوتاني، إسماعيل أحمد وسالم عبد الله، في خط الوسط هناك بارمان ويحيى محمد، على الأطراف هناك بندر محمد وكايو كانيدو، في العمق محمد عبد الرحمن وأمامه كودجو لابا.



التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسى

سالم عبد الله - إسماعيل أحمد - تاسوكاسا شيوتاني- سعيد جمعة

أحمد بارمان - يحيى نادر

كايو كانيدو - محمد عبد الرحمن - بندر محمد

كودجو لابا

التشكيل المتوقع للسد

يدخل المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز المباراة بتشكيلته المعتادة التي يعتمد عليها 4/2/3/1 من خلال النجم الجزائري بغداد بونجاح والنجم القطري أكرف عفيف وعلى رأسهم النجم الإسباني جابي لاعب أتلتيكو مدريد السابق

التشكيل | 4/2/3/1

سعد الشيب