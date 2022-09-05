موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة..

يستضيف نادي العروبة نظيره الأهلي على ملعب العروبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لموسم 2022-2023 في دوري الدرجة الأولى السعودي، دوري يلو.

الأهلي افتتح مشواره في دوري يلو بأسوأ طريقة ممكنة، بعد أن تعادل أمام القيصومة في الجولة الأولى، وسقط أمام الأخدود بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، لكنه بدأ الاستفاقة من الجولة الثالثة بالفوز على نادي الخلود بهدف دون رد.

أما نادي العروبة، فقد خسر في أول مباراتين له في دوري الدرجة الأولى السعودي، أمام الشعلة والحزم على الترتيب، وتمامًا مثل الأهلي، حقق الفوز في الجولة الثالثة على حساب القادسية بنتيجة 2-1.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير موعد مباراة العروبة والأهلي، والقنوات الناقلة للمباراة..

ما هو موعد مباراة العروبة والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة العروبة والأهلي في الجولة الرابعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، على ملعب نادي العروبة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العروبة والأهلي؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة العروبة والأهلي على شاشتها.