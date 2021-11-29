موعد مباراة العراق وعمان في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

من المُقرر أن تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات النسخة 12 من بطولة كأس العرب، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي أول أيام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، سيلعب المنتخب العراقي ضد نظيره العُماني، وذلك في إطار مباريات المجموعة الأولى.

وتعد هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العرب التي تقام بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

تضم المجموعة الأولى كل من منتخبي قطر صاحب الأرض والجمهور وكذلك البحرين، بالإضافة إلى كل من العراق وعُمان.

عانى أسود الرافدين من بعض الاضطرابات التي قد تشتت تركيز الفريق في البطولة، بعد أن قرر المدرب الهولندي أدفوكات الانفصال عن المنتخب العراقي قبل انطلاق البطولة بأسبوع، قبل أن يتم إسناد المهمة إلى مساعده بيتروفيتش، ولكنه سيطمح لتحقيق بداية قوية للانطلاق من جديد.

في المقابل، يؤكد مدرب المنتخب العماني أن فريقه سيدخل المسابقة بطموحات عالية حيث يستهدف الفوز باللقب، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى واكتساب الثقة اللازمة والمهمة قبل استكمال مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال

الدليل الشامل لكأس العرب قطر 2021

والآن نستعرض معًا موعد مباراة العراق وعمان في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة العراق وعمان؟

موعد مباراة العراق وعمان هو يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، وتقام على استاد ألجنوب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت العراق، الخامسة عصرًا بتوقيت عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 حصريًا على قنوات بي إن سبورت والكاس، وستذاع مباراة العراق وعمان على قناة beIN SPORTS 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العراق - عمان الثلاثاء 30 نوفمبر 2021،

16:00 العراق ، 17:00 عمان beIN SPORTS 1 ستاد الجنوب



التشكيل المتوقع للعراق

التشكيل | 4-4-2

فهد طالب

حسن رائد، ريبين غريب، مصطفى ناظم، فراس بطرس

أحمد فاضل، أمجد عطوان، سجاد جاسم، محمد قاسم

حسن عبد الكريم، علاء عباس

التشكيل المتوقع لعمان

التشكيل | 4-1-3-2

المخيني إبراهيم

محمود المشفيري، الخميسي أحمد، الحبسي جمعة، جميل اليحمدي

حارب السعدي

محمد الغفاري، أرشد العلوي، صلاح اليحياني

العلوي المنذر، خالد الهاجري