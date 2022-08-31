موعد مباراة الطائي والعدالة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الطائي ضد العدالة في الجولة الثانية في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف نادي الطائي نظيره العدالة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الطائي بدأ مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بالفوز خارج ملعبه على حساب الاتفاق، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالمسابقة، وبالتأكيد ستكون مواجهة العدالة فرصة مثالية للبناء على الانتصار الأول.

أما العدالة، فقد سقط في خسارة منطقية للغاية على ملعبه أمام الاتحاد، وصيف الموسم الماضي، بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى لمصالحة جماهيره على حساب الطائي ووضع أول ثلاث نقاط في رصيده.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الطائي والعدالة في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الطائي والعدالة؟

موعد مباراة الطائي والعدالة، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الجمعة 2 سبتمبر 2022، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والعدالة؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الطائي والعدالة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الطائي - العدالة الجمعة 2 سبتمبر 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC

شاهد VIP الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

التشكيل المتوقع للطائي

التشكيل | 4-2-3-1

فيكتور براجا

كولينز فاي - عبد الكريم السليمان - حسن الجبيري - عبد العزيز مجرشي

دينير جوميز - عبد العزيز الحرابي

أمير سعيود - كنوليدج موسونا - محمد حرزان

مبينزا

التشكيل المتوقع للعدالة

التشكيل | 4-3-3

ميلان مياتوفيتش

عبد العزيز الجمعان - مارتين أنجا - مرتضى البريه - عبد الله اليوسف

ناصر العبدلي - إديسون دا كروز - كريستوفر جونزاليس

رينالدو لينيس - لوتارو بالاسيوس - حسن الحبيب