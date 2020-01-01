موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الصفاقسي التونسي أمام مولودية الجزائر في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا بملعب 5 جويلية، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ الصفاقسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية، وذلك في ذهاب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الديربي الشمال إفريقي يأتي والضيوف في حالة مميزة هذا الموسم، حيث جنوا سبع نقاط من أصل تسع على صعيد الدوري التونسي، كما حقق فوزًا ممتعًا على الإفريقي الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة.

وتأهل الصفاقسي إلى هذا الدور بعد أن تخطى عقبة فريق ملانديجي في الدور الأول بالفوز عليه بخماسية نظيفة ذهابًا، ثم تكرار الفوز إيابًا ولكن بثلاثية لهدف.

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في الوقت نفسه، فأصحاب الديار في المرتبة الرابعة بالدوري الجزائري بـ10 نقاط من 12 متاحين، مع فوزه في المباراة الأخيرة على جليزان بهدف نظيف، ما يؤكد أنه على أتم استعداد للمواجهة الصعبة التي تنتظره إفريقيًا.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن الفريق العاصمي تأهل إلى الدور الثاني في أعقاب تخطي عقبة جرين بافلوز، بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل فريق خارج الديار والانتصار في الجزائر بخماسية لهدف.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر؟

موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر هو الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، بملعب 5 جويلية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والجزائر، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر؟

لم يتم الإعلان عن القناة الناقلة لمباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر حتى الآن، وبمجرد الإعلان سيتم إضافة اسم القناة.

يمكنكم على أي حال متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يقدمه لها موقع جول، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.