موعد مباراة الشباب والأهلي في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي الأهلي ضيفًا على الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022، وذلك في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي خسر في آخر مبارياته أمام الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وأصبح في موقف حرج للغاية وسيتعين عليه الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب لتفادي الهبوط، إذ يحتل الراقي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر الشباب يأتي في المركز برصيد 54 نقطة، بعد التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية.

وهنا نتعرف على موعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الشباب؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب هو الإثنين 27 يونيو 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والشباب من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.