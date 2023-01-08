موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب أمام الاتحاد والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، قمة من قمم الكرة السعودية، والتي ستكون بين الشباب والاتحاد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223.

الاتحاد سقط في فخ الخسارة أمام الهلال في الجولة الماضية بهدف دون رد، وسيعمل على التعافي من الهزيمة مبكرًا والخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

أما الشباب حاله لا يختلف كثيرًا عن الاتحاد، فقد سقط الليوث في الجولة الماضية أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، ويدخل لاعبو الشباب المباراة وعينهم على النقاط كاملة للاستمرار في صدارة الترتيب.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع من سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد لعب 11 مباريات، بينما يأتي الشباب في المركز الثاني برصيد 25 مباراة بعد لعب 11 مباراة.

والآن نتعرف على موعد مباراة الشباب والاتحاد والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن 2022-23؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد في القمة المؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 9 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الاتحاد الإثنين 9 يناير 2023،

17:30 السعودية، 16:30 مصر SSC

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التشكيلة المتوقعة للشباب ضد الاتحاد

فيسنتي مورينو، مدرب الشباب، قد يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

كيم

فواز الصقور، حسان تمبكي، سانتوس، متعب الحربي

جوانكا، فهد المولد، هتان باهبري

كارلوس جونيور

التشكيلة المتوقعة للاتحاد ضد الشباب

وقد يعتمد نونو سانتو، مدرب الاتحاد، على التشكيل الآتي في ظل غياب طارق حامد لتراكم البطاقات الصفراء:

الخطة 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي

إيجور كورنادو، برونو هنريكي

هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرحمن العبود

عبد الرزاق حمد الله

Shahid