موعد مباراة الشباب القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب ضد الحزم في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، مباراة قوية وهامة تجمع بين الشباب والحزم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب بدأ هذا الموسم بشكل سيء للغاية، ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن في أي مباراة، إذ خسر من أبها، ثم تعادل أمام الاتفاق في مباراة مثيرة، وخسر مؤخرًا أمام الفتح.

بينما حال الحزم لا يختلف كثيرًا عن الشباب، إذ استهل الموسم بتعادل أمام التعاون، ثم تعادل جديد أمام الأهلي، وخسر من الرائد في آخر مباراة بهدفين دون رد.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الشباب والحزم وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما هو موعد مباراة الشباب ضد الحزم؟

موعد مباراة الشباب والحزم هو الأحد 12 سبتمبر 2021، الموافق 5 صفر 1443، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر .

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الحزم؟

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