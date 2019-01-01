موعد مباراة السنغال ضد بنين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب السنغال ضد منتخب بنين في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب السنغال ومنتخب بنين يوم الأربعاء 10 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 5 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

يقدم منتخب أسود التيرانجا أداء مميز منذ انطلاق البطولة، وكانت البداية من دور المجموعات حيث استطاع المنتخب أن يتأهل كثاني للمجموعة برصيد ست نقاط، بعد أن حقق الفوز في على حساب المنتخب التنزاني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره، ثم تلقى خسارة على يد منتخب الجزائر بهدف نظيف في الجولة الثانية، وحقق انتصار كبير بثلاثية دون رد على المنتخب الكيني في آخر جولات دور المجموعات، وإصطدم المنتخب السنغالي في الدور الـ16 بالمنتخب الأوغندي، وتفوق عليه بهدف وحيد جاء عن طريق ساديو ماني.

يعد منتخب بنين هو أحد المنتخبات التي تأهلت كثالث عن المجموعةمجموعة السادسة التي ضمت غانا، الكاميرون، غينيا، واكتفى بحصد بثلاث نقاط فقط كانت كافية للوصول إلى دور الـ16، ثم إصطدم بالمنتخب المغربي صاحب صدارة المجموعة الرابعة، وأطاح به في مفاجأة من العيار الثقيل، في مباراة حُسمت بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) بعد التعادل إيجابيًا طوال الوقت الأصلي والإضافي، ويتأهل منتخب السناجب إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

خاص جول – هنري سافييه: حققنا الهدف أمام أوغندا والمفاجآت واردة أمام بنين

موعد مباراة السنغال ضد بنين والقنوات الناقلة

إدريسا جاي: بنين هي الحصان الأسود للبطولة حتى الآن

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السنغال - بنين استاد الدفاع الجوي الأربعاء 10 يوليو 2019 ميلادياً،

2 ذو القعدة 1440 هجرياً، 18:00 مصر، 19:00 السعودية لم يتم تحديد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

المركز قائمة منتخب السنغال حراسة المرمى عبد الله ديالو، ألفريد جوميس، إدوارد ميندي الدفاع لاميني جاساما، خاليدو كوليبالي، ساليف ساني، ساليو سيس، موسى واجوي، يوسف سابالي، بابي أبو سيسيه الوسط إدريسا جايي، شيخو كوياتي، ألفريد ندياي، هنري سايفيت، بادو ندياي، كريبين دياتا، سيدي سار الهجوم ساديو ماني، موسى كوناتي، كيتا بالدي، إسماعيلا سار، مباي نيانج، مباي دياني، سانتي نجوم، سادا تيوب

لن يفتقد منتخب أسود التيرانجا أي لاعب في مباراة بنين في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أليو سيسيه لتحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي.

الآن تمكنا من معرفة أول مبارتين في الدور ربع النهائي...👀



برأيكم أي المنتخبات ستتأهل وتُكمل طريقها لخطف اللقب الإفريقي الأغلى؟🤔#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/Q3eHRsRTFH — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 6, 2019

من المتوقع أن يبدأ المدرب السنغالي بطريقته المعتادة منذ انطلاق البطولة، وسيدفع بألفريد جوميس في حراسة المرمى، وسيعتمد على خالديو كوليبالي وساليف ساني كثنائي قلب دفاع، وسيتواجد بادو ندياي وإدريسا جايي في مركز خط الوسط المدافع، وسيقود خط الهجوم مباي نيانج وخلفه ساديو ماني وهنري سايفين وإسماعيلا سار.

التشكيل | 4-2-3-1

ألفريد جوميس

يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - ساليف ساني - لاميني جاساما

بادو ندياي - إدريسا جايي

ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار

مباي نيانج

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب بنين

المركز قائمة منتخب بنين حراسة المرمى فابيان فارنول، ساتورنين آلاجبى، شريف دين كاكبو الدفاع خالد أدينون، جونيور سالومون، ديفيد كيكى، سيدو بارازى، إيمانويل إيمورو، رودريج فاسينو، أوليفير فيردون، مواز أديليهو الوسط ستيفان سيسينيون، جوردان أديوتى، سيسى دالميدا، تيدجانى عناني، ماما سيبو، رودريج كوسى الهجوم مايكل بوتى، جودل دوسو، ديفيد دجيجلا، ستيف مونى، سيجبى أزانكبو، سيبيو سوكو.

سيغيب عن منتخب بنين المدافع خالد أدينون بسبب الإيقاف بعد تعرضه لحالة طرد في مباراة المغرب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب ميشيل دوسويي لتفجير مفاجأة مثلما حدث أمام المغرب في دور الـ16.

سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق في المباريات السابقة، وسيدفع بأوليفير فيردون ومواز أديليهو في قلب الدفاع، وسيعتمد على مهاجم وحيد وهو ستيف موني في الأمام.

التشكيل | 4-1-4-1

ساتورنين آلاجبى

ديفيد كيكى - أوليفير فيردون - مواز أديليهو - سيدو بارازى

جوردان أديوتى