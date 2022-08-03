موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي ومصر في كأس العرب تحت 20 عامًا والمقام في المملكة العربية السعودية والقنوات الناقلة.

يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها المباراة النهائية في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، والتي تجمع بين المنتخب السعودي والمتخب المصري.

وصل المنتخب السعودي إلى النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بالفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين ثم الانتصار على العراق برباعية لهدف.

وأقصى منتخب اليمن من ربع النهائي بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي، قبل أن يمطر شباك منتخب فلسطين بخماسية في نصف النهائي.

أما منتخب مصر، فبدأ مشواره في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا من المجموعة الرابعة، والتي تمكن من الفوز بصدارتها برصيد ست نقاط بعد الانتصار على عمان بهدف دون رد، ثم الصومال بهدفين نظيفين.

وفي الدور ربع النهائي، اصطدم منتخب مصر بنظيره المغربي وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة.

أما في الدور نصف النهائي، نجح منتخب مصر في التفوق على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في النهائي.

والآن نتعرف على موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب؟

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا هو يوم السبت 6 أغسطس 2022 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب؟

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر هي السعودية الرياضية والعراقية الرياضية وكذلك ONTIME Sports