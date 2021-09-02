موعد مباراة السعودية وعُمان في تصفيات كأس العالم آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية القادمة أمام منتخب عمان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة..

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على شقيقه العُماني بمجمع السلطان قابوس، وذلك لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وفجّر المنتخب العُماني مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب في الجولة الأولى على منتخب اليابان خارج الديار، ليضع نفسه ضمن المرشحين بقوة لبلوغ المونديال القطري.

في الوقت نفسه نجح منتخب السعودية في التغلب على نظيره وضيفه الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف، ليسعى هو والعمانيون إلى ثلاث نقاط جديدة هامة تقربهم من حلم المونديال.

أستراليا هي الأخرى تتشارك مع السعودية وعُمان صدارة المجموعة بعدما تغلبت على الصين بثلاثة أهداف نظيفة.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة السعودية وعُمان وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة السعودية وعُمان؟

موعد مباراة السعودية وعمان هو الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2021، الموافق 30 محرم 1443، في مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت سلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة المنتخب السعودي أمام عمان على القناة السابعة SSC7.