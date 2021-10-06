موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا ضد اليابان، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بجدة المباراة الثالثة للمنتخب السعودي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب اليابان.

فاز منتخب السعودية في سبتمبر على فيتنام وعمان تواليًا، وأصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا.

أما اليابان، فقد خسرت في المباراة الأولى من منتخب عمان، لكنها تداركت الأمر سريعًا وفازت على الصين في الثانية، ليصبح رصيد الساموراي 3 نقاط في المركز الثالث.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد اليابان، وما هي القنوات الناقلة؟باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

تقام مباراة السعودية واليابان في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022؟

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

التشكيل المتوقع للسعودية أمام اليابان

هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية استقر بشكل كبير على التشكيل الذي يخوض به المواجهة الصعبة أمام اليابان.

ومن المتوقع أن يبدأ رينارد المباراة بالتشكيل التالي:

طريقة اللعب| 4-5-1

محمد العويس

ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد الإله المالكي - محمد كنو - سلمان الفرج - عبد الرحمن العبود - فهد المولد

صالح الشهري

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

مباراة السعودية أمام عمان

في الجولة الثانية للمجموعة الثانية

ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

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