موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة قمة من العيار الثقيل بين السعودية والمغرب، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العرب 2021.

حسم منتخب المغرب التأهل مبكرًا، حيث فاز على فلسطين والأردن على التوالي بنفس النتيجة 4-0، وأصبح رصيده 6 نقاط.

أتى الحسم بأقدام الفدائي الفلسطيني، حيث نجح في اقتناص نقطة ثمينة من المنتخب السعودي أبقت آماله في التأهل، حيث تساوى مع الأخضر الذي يقدم بطولة ليست بالمستوى في النقاط، لكنه متأخر عنه بفارق الأهداف.

كيف يتأهل المنتخب السعودي لربع نهائي كأس العرب 2021؟

والآن نتعرف على موعد مباراة السعودية المغرب في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السعودية والمغرب؟

موعد مباراة السعودية والمغرب هو الثلاثاء القادم 7 ديسمبر 2021 على ستاد الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت الدار البيضاء.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمغرب؟

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمغرب هي بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستخصص القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 لهذا الغرض.

ستجد المباراة أيضًا على قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

يمكنك كذلك مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية والمغرب عبر الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.