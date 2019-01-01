موعد مباراة السعودية القادمة ضد منتخب باراجواي الودية

تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب الباراجواي الودية ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023..

أحمد جمال

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابة لاستضافة مباراة منتخب السعودية ضد منتخب باراجواي، في مباراة ودية ضمن استعداد الأخضر لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وذلك يوم الثلاثاء القادم 19 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع المنتخب السعودي أن يعود بالنتيجة بشكل رائع في المباراة السابقة بالجولة الرابعة أمام أوزبكستان لينتصر بنتيجة (3-2) خارج الديار، ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن المنتخب الأوزبكستاني، ويأتي ذلك بعدما تعادل أمام منتخب فلسطين ومنتخب اليمن.

ولكن على الرغم من الانتصار في المباراة السابقة إلا أن المنتخب السعودي يحتاج بالفعل لهذه المباراة الودية القوية، خاصة بسبب الأداء الغير مُقنع للجماهير العاشقة للأخض، ويأتي منتخب باراجواي من سلسلة من النتائج السيئة في مبارياته الودية الآخيرة، حيث انتصر على منتخب اليمن فقط، بينما هُزم على يد منتخب اليابان ومنتخب صربيا، وتعادل مع سلوفاكيا.

موعد مباراة السعودية ضد باراجواي والقنوات الناقلة